  • USD: 39,96 - 40,03
  • EURO: 46,79 - 46,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti

Müzik ve sinema dünyasının saygın isimlerinden Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının vefatını, kızı Melike Demirağ duyurdu.

Ekleme: 10.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Müzik dünyası, bir ustasını daha kaybetti...

Uzun yıllar boyunca hem sesi hem sahne duruşuyla Türk müziğine yön veren önemli isimlerden biri olan Rüçhan Çamay, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sanat dünyasına ve dinleyicilerine derin izler bırakan Çamay, ardında güçlü yorumları, unutulmaz şarkıları ve sanat dolu bir ömür bıraktı.

Türk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti

ÖLÜMÜNÜ KIZI DUYURDU

Türk müziğinde 1950’lerden itibaren kendine has üslubuyla öne çıkan ve “Ne Haber”, “Para Para Para” gibi parçalarla geniş kitlelere ulaşan Çamay’ın vefatını, sanatçı kimliğiyle tanınan kızı Melike Demirağ duyurdu.

"SENSİZ ZOR GELECEK"

Demirağ, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, “Annem annem… Hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek” sözleriyle acısını ifade etti.

Türk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti

Türk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti
MSB duyurdu! Sınırı geçmeye çalışan...
İsrail’in yeni Gazze planı: Anlaşmanın görünmeyen yüzü ortaya çıktı! Ateşkesin ardındaki kirli oyun
Kanser hastalarına büyük destek! 5 yeni ilaç SGK kapsamında
Ayasoyfya özlemini bitiren imza! 89 yıl sonra yeniden ibadetin yolu böyle açıldı
İspanya'da İsrailli turistlere büyük şok! 'Defolun buradan, yaşasın Filistin...'
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Milyarlarca liralık tarihi operasyon
Terörsüz Türkiye'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak?
Aile hekimleri için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde uyuşturucu operasyonu
Mansur Yavaş'ın sözlerine Melih Gökçek'ten yanıt! 'Külliyen yalan'
CHP'de istifa krizi! Bayrampaşa'da iki meclis üyesi partiden ayrıldı
Cunmhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek! 'Bana göre gayet güzel bir takdir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan ülkemiz ve bölgemiz olacak
Bakan Fidan duyurdu! Türk şirketleri Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak
Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza
CHP'li Özgür Karabat'a şoke eden suçlamalar! İşadamı tüm yolsuzlukları anlattı
Ateşkes masasında savaş dili! Netanyahu barışa kapıyı kapatıyor
Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşüyor? Bakan Tekin açıkladı
Terör Örgütü PKK Elebaşı Öcalan'dan Videolu Mesaj 'Silahların gönüllüce bırakılması ve...'
Belediyelere operasyonlar sürüyor! 16 CHP'li belediye başkanı tutuklu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

Ağaçta 1 buçuk metrelik yılan paniği! Gerçek çok başka çıktı

Ağaçta 1 buçuk metrelik yılan paniği! Gerçek çok başka çıktı

WhatsApp'a yapay zeka özelliği geliyor! Artık duvar kağıtları...

WhatsApp'a yapay zeka özelliği geliyor! Artık duvar kağıtları...

İŞKUR paylaştı: İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı!

İŞKUR paylaştı: İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı!

Edirne'de rastladılar! Gözlerine inanamadılar: Telefonla böyle görüntülendi...

Edirne'de rastladılar! Gözlerine inanamadılar: Telefonla böyle görüntülendi...