Türk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti

Müzik dünyası, bir ustasını daha kaybetti...Uzun yıllar boyunca hem sesi hem sahne duruşuyla Türk müziğine yön veren önemli isimlerden biri olan Rüçhan Çamay, 94 yaşında yaşamını yitirdi.Sanat dünyasına ve dinleyicilerine derin izler bırakan Çamay, ardında güçlü yorumları, unutulmaz şarkıları ve sanat dolu bir ömür bıraktı.Türk müziğinde 1950’lerden itibaren kendine has üslubuyla öne çıkan ve “Ne Haber”, “Para Para Para” gibi parçalarla geniş kitlelere ulaşan Çamay’ın vefatını, sanatçı kimliğiyle tanınan kızı Melike Demirağ duyurdu.Demirağ, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, “Annem annem… Hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek” sözleriyle acısını ifade etti.