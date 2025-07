Survivor Damla Can’a doğum günü sürprizi...

Bodrum'da yaz sezonunu açan Tolga Mendi ve Damla Can çifti, romantik bir akşamda özel bir kutlamaya imza attı. Gün batımında baş başa yedikleri yemekten sonra Mendi, sevgilisi Damla Can'a doğum günü sürprizi yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu özel anları Damla Can, “Dilekler dilendi” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can'a doğum günü sürprizi yaptı.Tolga Mendi, Damla Can çifti yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Gündüz sahilde denizin ve güneşin tadını çıkaran Tolga Mendi ile Damla Can, akşam yemeği için Yalıkavak'taki Xenza'da yemek yedi.Gün batımını eşliğinde akşam yemeğinin ardından Mendi, sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı.Pastayı üflerken, 'Dilekler dilendi sağlıkla' hikayesini paylaşan Damla Can, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve işletmeci Lokman Dağ'a da teşekkür etti.