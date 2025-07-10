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Rihanna babasının cenazesinde

Mayıs ayı sonunda hayatını kaybeden babası Ronald Fenty'nin cenazesi için ülkesi Barbados'a giden Rihanna, beyazlar içerisinde görüntülendi.

Ekleme: 10.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, baba acısını yaşadı.

Rihanna'nın 31 Mayıs'ta hayatını kaybeden babası Ronald Fenty için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.

Bu törene beyazlar içerisinde katılan Rihanna, iki oğlunu da yanında götürdü.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir hastalıklarla mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda eden Ronald Fenty'nin kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıkları olduğu açıklanmıştı.

Fenty'nin akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve bakteriyel akciğer enfeksiyonu gibi hastalıklarla mücadele ettiği öğrenilmişti.

ÜÇÜNCÜ BEBEĞİNE HAMİLE

Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuyla birlikte cenazeye katılmak üzere Barbados'a gitti.

İLİŞKİLERİ SON YILLARDA DÜZELDİ

Rihanna'nın babasıyla geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olsa da aralarındaki buzların son yıllarda çözüldüğü biliniyordu.

Rihanna babasının cenazesinde

Rihanna babasının cenazesinde

Rihanna babasının cenazesinde
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