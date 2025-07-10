Rihanna babasının cenazesinde

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, baba acısını yaşadı.Rihanna'nın 31 Mayıs'ta hayatını kaybeden babası Ronald Fenty için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.Bu törene beyazlar içerisinde katılan Rihanna, iki oğlunu da yanında götürdü.Bir süredir hastalıklarla mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda eden Ronald Fenty'nin kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıkları olduğu açıklanmıştı.Fenty'nin akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve bakteriyel akciğer enfeksiyonu gibi hastalıklarla mücadele ettiği öğrenilmişti.Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuyla birlikte cenazeye katılmak üzere Barbados'a gitti.Rihanna'nın babasıyla geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olsa da aralarındaki buzların son yıllarda çözüldüğü biliniyordu.