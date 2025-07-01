Yeni aşkı tatilde belgelendi
Burak Deniz, gönlünü genç oyuncu Yaren Güldiken’e kaptırdı. Datça’nın Mesudiye köyünde gözlerden uzak tatil yapan çift, baş başa kaldıkları tiny house’ta görüntülendi. İki sevgili arkadaş grubuyla gittikleri tatilde erken saatlerde kalkıp doğal hayatın tadını çıkarıyor
Geçtiğimiz aylarda isimleri aşk dedikodusuna karışan Burak Deniz-Yaren Güldiken'in ilişki yaşadıkları kanıtlandı.
Çift, Datça'da Mesudiye köyünde gözlerden uzak tiny house'da tatil yaparken görüntülendi.
Tiny house'dan çıkarken objektiflere takılan Yaren Güldiken, sevgilisinin gömleğini üzerine geçirip bahçeden bir şey aldıktan sonra eve geri döndü.
Arkasından Burak Deniz'in aynı tiny house'den çıktığı görüldü.
Çift, Datça'da Mesudiye köyünde gözlerden uzak tiny house'da tatil yaparken görüntülendi.
Tiny house'dan çıkarken objektiflere takılan Yaren Güldiken, sevgilisinin gömleğini üzerine geçirip bahçeden bir şey aldıktan sonra eve geri döndü.
Arkasından Burak Deniz'in aynı tiny house'den çıktığı görüldü.