Son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam filmlerinin hepimizin hafızasında özel bir yeri var. Ancak bazı oyuncular var ki adlarını bilmesek bile hepimizin görünce tanıdığı ve filmleri izlerken gözlerinin aradığı isimler onlar. İşte o oyunculardan biri de Oya Akkartal.Oya Akkartal, bir diğer bilinen adıyla Oya Öge, sadece 3 filmde oynamasına karşın başarılı bir şekilde canlandırdığı 'saf kız' karakteri ile hafızalarda yer edindi.Baldız, 100 Numaralı Adam ve Küçük Bey filmlerinde yer alan oyuncunun son hali gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanıyamıyor.İŞTE SON HALİ!Sosyal medyada ortaya çıkan Oya Akkartal'ın son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı.İzleyiciler ise hala sempatikliğinden bir şey kaybetmediğini vurguluyor.