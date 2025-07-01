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Çağatay Ulusoy'dan imaj değişikliği

Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, sezon finalinin ardından sakallarını kestirerek bambaşka bir imajla sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 1.07.2025 - 08:59 Güncelleme: 1.07.2025 - 09:00 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haberler.com
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin sezon finali yapmasının ardından başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, hem tatil planıyla hem de yeni imajıyla gündeme geldi. Dizide canlandırdığı 'Eşref Tek' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, sezon arasına girer girmez sakallarını kestirdi.

Sezon boyunca karakterine kattığı sert ve karizmatik duruşla dikkat çeken Ulusoy'un sakalsız hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun son halini gören bazı takipçileri, 'Yeni projeye hazırlık mı?', 'Bambaşka biri olmuş' yorumlarında bulundu.

Çağatay Ulusoy'dan imaj değişikliği

Dizinin sezon finali sonrası tatile çıkan Ulusoy, hem dinlenmeye çekildi hem de görsel imzası haline gelen sakallarına veda etti.

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