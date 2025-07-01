Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntülendi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntüledi.Akşam saatlerinde menajeriyle bir mekâna giden Barış Alper Yılmaz'a ilerleyen saatlerde bir kadının eşlik ettiği iddia edildi.Barış Alper Yılmaz ile birlikte olduğu iddia edilen Ebru Avşar, konuyla ilgili açıklama yaptı.Ebru Avşar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Dünden beri mesaj alıyorum, söylediğiniz şahsı asla tanımıyorum. Ben sadece valeden arabamı bekliyordum. Şahsın ismini de sizden duydum.”