Zeynep Demirel kızının son halini paylaştı

Yade ve Yeda'dan sonra Yasmin ile ailelerini daha da genişleten Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, tatil sezonunu açtı.

Volkan-Zeynep Demirel çifti, herkese örnek gösteriliyor.Yıllardır süren mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift, geçtiğimiz aylarda yeniden anne-baba oldu.Yade ve Yeda'dan sonra Yasmin ile ailelerini daha da genişleten Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, tatile çıktı.Yasmin'in ilk kez denize girdiği tatil fotoğraflarını paylaşan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, mutluluklarını gözler önüne serdi.Yasmin'in son hali de paylaşılan kareler ile ortaya çıkmış oldu.