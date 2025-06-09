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Selin İmer: Mustafa'ya saç hediye ettim

Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli'ye 43'üncü yaş gününde hediye olarak 7 bin kök saç hediye ettiğini açıkladı.

Ekleme: 9.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 9.06.2025 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Selin İmer ve Mustafa Ceceli'nin evlilikleri sürüyor.

Mustafa Ceceli ile 2017 yılında evlenen Selin İmer, katıldığı bir programda eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İmer'in özellikle eşine verdiği hediyeden bahsetmesi herkesi şaşırttı.

DİKKAT ÇEKEN HEDİYE

Sık sık gündeme gelen ünlü çiftin özel hayatına dair bu kez ilginç bir hediye detayı dikkat çekti.

Selin İmer: Mustafa'ya saç hediye ettim

"SAÇ HEDİYE ETTİM"

İmer, eşinin doğum gününde sıra dışı bir sürprize imza attığını belirterek, "Bu doğum günü değil, bir evvelki doğum gününde kendisine 7 bin kök saç hediye ettim." sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

İmer'in açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Selin İmer: Mustafa'ya saç hediye ettim

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