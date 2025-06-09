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Beyaz Gazete
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Mal varlığıyla ilgili sorulara yanıt verdi

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, sahne öncesi yaptığı röportajda mal varlığı sorusuna verdiği yanıtla çok konuşuldu.

Ekleme: 9.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 9.06.2025 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sahne öncesi röportaj verdi.

Bodrum'da sahne alan ve muhabirlerle sohbet eden Ersoy'a mal varlıkları soruldu.

"MARMARİS'TE ADAM VAR"

Merhum sanatçı dostu Ferdi Tayfur ile bir benzinliğe ortak olduğunu belirten Ersoy, "Marmaris’te adam var. Apartmanlar bir şeyler." dedi.

"OLANLARI UNUTTUM"

Diva lakaplı sanatçı, sözlerine "Artık nelerim var onları da unuttum zaten" diye devam etti.

HAYATI FİLM OLUYOR

Öte yandan Bülent Ersoy'un hayatını anlatacak film için çalışmalar sürüyor.

Proje için 2023'te imza atan usta isim, birkaç ay önce filmin öyküsünü onaylamıştı.

Filmin kadrosunda kimin yer alacağı veya Ersoy’u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Mal varlığıyla ilgili sorulara yanıt verdi
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