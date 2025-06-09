Mal varlığıyla ilgili sorulara yanıt verdi

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sahne öncesi röportaj verdi.Bodrum'da sahne alan ve muhabirlerle sohbet eden Ersoy'a mal varlıkları soruldu.Merhum sanatçı dostu Ferdi Tayfur ile bir benzinliğe ortak olduğunu belirten Ersoy, "Marmaris’te adam var. Apartmanlar bir şeyler." dedi.Diva lakaplı sanatçı, sözlerine "Artık nelerim var onları da unuttum zaten" diye devam etti.Öte yandan Bülent Ersoy'un hayatını anlatacak film için çalışmalar sürüyor.Proje için 2023'te imza atan usta isim, birkaç ay önce filmin öyküsünü onaylamıştı.Filmin kadrosunda kimin yer alacağı veya Ersoy’u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.