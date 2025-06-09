Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile yeni poz

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın seyahatleri sürüyor.İkiliden yeni bir kare daha geldi...İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz, Paris'teki Roland Garros'un finalinde dev bir karşılaşmada karşı karşıya geldi.5 saat, 29 dakika süren tarihin en uzun Roland Garros finalini, Carlos Alcaraz kazandı.Hande Erçel ile Hakan Sabancı da bu finale katıldı.Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı da her zaman olduğu gibi uluslararası bir organizasyonu yerinden takip ediyor.Hiçbir uluslararası organizasyonu kaçırmayan Erçel ile Sabancı, nefesleri kesen mücadeleye canlı olarak tanık oldu.