  • USD: 39,06 - 39,13
  • EURO: 44,47 - 44,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile yeni poz

Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı, uluslararası bir organizasyonu yerinden takip ediyor. İkiliden romantik bir kare de geldi.

Ekleme: 9.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 9.06.2025 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın seyahatleri sürüyor.

İkiliden yeni bir kare daha geldi...

İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz, Paris'teki Roland Garros'un finalinde dev bir karşılaşmada karşı karşıya geldi.

5 saat, 29 dakika süren tarihin en uzun Roland Garros finalini, Carlos Alcaraz kazandı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı da bu finale katıldı.

Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile yeni poz

CANLI TANIK OLDULAR

Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı da her zaman olduğu gibi uluslararası bir organizasyonu yerinden takip ediyor.

Hiçbir uluslararası organizasyonu kaçırmayan Erçel ile Sabancı, nefesleri kesen mücadeleye canlı olarak tanık oldu.

Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile yeni poz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.
Atina Ankara’nın etkisini hazmedemedi! ABD büyükelçisini Türk ajanı olmakla suçladılar!
Bayramda acı bilanço! Can kaybı 32'ye yükseldi
Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki! 'Alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz'
Eyüpsultan'da İETT skandalı! Otobüsü yolcuların üzerine sürdü
Dışişleri’nden işgalci İsrail’e Madleen tepkisi! Terör devleti olduğunu ispatladı
FETÖ'cü isimden medet umdular: Kasete sarıldılar! FETÖ'cü Acarer paylaştı
Gazze'de katliam! Can kaybı 54 bin 927’ye yükseldi
Bakan Yerlikaya vatandaşları uyardı! İşte 5 temel trafik kuralı ihlali
Yunanistan'a Akdeniz'de ağır darbe: 'Türkiye karşısında ezildik' itirafı
Los Angeles savaş alanına döndü: Ordu sokağa indi! ‘ABD’ye karşı isyan’
Trafik cezaları artırılacak: Teklif, Genel Kurul'da görüşülecek
Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşam savaşı veriyor! Olay yerinde ilk inceleme: İhmal mi kaza mı?
Sıradaki parça: Mehter Marşı... Türkiye’de ilk kez uygulanan melodili yolun ikinci projesinin detayları belli oldu
Maliyenin yeni rotası belli oldu! Bakan Şimşek açıkladı: Hedef, daha adil vergi sistemi
CHP’li Didim Belediyesi’nde damat krizi: Cem Armutlu kayınvalidesi Hatice Gençay’ın kirli oyunlarını tek tek anlattı!
Ekrem İmamoğlu'nun peşkeş çektiği İETT ihalesi mercek altında! Mercedes uyarmış, İBB yandaşa çalışmış
CHP'de yeni tartışma! Özel'e randevu bile vermiyor.
İmamoğlu'nun ekibinden seçim rüşveti! Muhtarları da satın almışlar
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık

Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık

Gemini'a yeni özellik! Artık sizin yerinize işlerinizi yapabiliyor

Gemini'a yeni özellik! Artık sizin yerinize işlerinizi yapabiliyor

Pentagon’un UFO sırrı ifşa oldu: Gizli silah programlarını gizliyorlarmış

Pentagon’un UFO sırrı ifşa oldu: Gizli silah programlarını gizliyorlarmış

Sakarya'da yılda 10 gün açıyor: Bu çiçeği koparmanın cezası 557 bin TL

Sakarya'da yılda 10 gün açıyor: Bu çiçeği koparmanın cezası 557 bin TL

Çin’de yeni koronavirüs keşfi: İnsana bulaşması 'yalnızca küçük bir adım' uzakta

Çin’de yeni koronavirüs keşfi: İnsana bulaşması 'yalnızca küçük bir adım' uzakta