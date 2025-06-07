Ünlü oyuncu saçlarını pembeye boyattı

Kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren başarılı oyuncu Kubilay Aka, bu kez imaj değişikliğiyle gündemde..Saçlarını pembeye boyatan Kubilay Aka, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.Aka, pembe saçlı fotoğraflarının altına “Saçlarımın tadına bakmak istiyorum” notunu düştü.Hayranlarını şaşırtan Aka'ya takipçilerinden çok sayıda yorum geldi..Bunlardan birisi de sevgilisi Hafsanur Sancaktutan oldu.'PAMUK ŞEKERİM'Sancaktutan, Aka'nın yeni imajı hakkında “Pamuk şekerim” yorumunda bulundu.