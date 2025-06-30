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Son paylaşımı duygulandırdı

Anne olacağını duyurduktan kısa süre sonra bebeğini kaybettiğini açıklayan oyuncu Ege Kökenli, uzun süren sessizliğini bozdu.

Ekleme: 30.06.2025 - 13:32 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Birçok sevilen yapımda yer alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evliliği olan 32 yaşındaki ünlü oyuncu, birkaç ay önce bebek beklediğini duyurmuştu.

"MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK"

Gebeliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22'nci haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık." demişti.

Sosyal medya hesabından duyurduğu bu acı haberden sonra sessizliğe gömülen başarılı oyuncu, haftalar sonra sosyal medya hesabında gün batımında sahilde yürüdüğü anları şu mesajla paylaştı:

"Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle. Ben de öyle yapmaya karar verdim.

"YALNIZ DEĞİLİM"

Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım. O boşluk hâlâ içimde… Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim. Bu süreç boyunca bana yazan, aynı duyguları yaşamış ya da hâlâ yaşayan yüzlerce kadının mesajları… En çok da bu yüzden, bu paylaşımı yapmak istedim. Çünkü siz bana 'yalnız değilsin' dediniz. Şimdi ben de size söylemek istiyorum: Siz de yalnız değilsiniz.

"TEK DEĞİLSİNİZ"

Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya… Güneş yeniden doğup, batıyor. Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor. Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kimi zaman sessizce… kimi zaman direnerek. Ama hep bir şekilde, yürümeye devam ediyor. Kalbimde taşıdığım her şeyle, ben de kendi yoluma devam ediyorum. Yanımda olan, yazan, düşünen ve her şeyden önemlisi tüm acısına rağmen benim acıma ortak olup bana merhem olan güçlü kadınlar.. Hepinize tüm kalbimle sarılıyorum. Bana, biz kadınların ne kadar güçlü ve mucizevi olduğunu tekrar hatırlattınız. Benimle benzer acıdan geçen tüm muhteşem kadınlar bende bilmenizi isterim ki asla ama asla tek değilsiniz, suçlu ya da eksik hiç değilsiniz. Her şeyiyle kalbini güzelliklere açan harika varlıklarız ve karanlıktan sonra doğacak güneşi hep beraber selamlayacağız..."

Son paylaşımı duygulandırdı

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