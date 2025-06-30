Geçtiğimiz hafta yıllardır heyecanla beklenilen yeni albümünü çıkaran Minik Serçe lakaplı Türk pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu'nun acı günü.Aksu, bir süredir sağlık sorunları yaşayan kedi Sütlü’yü kaybetti.Sütlü için uzun süredir seyahat etmeyen sanatçının, bu kayıpla derin bir yas yaşadığı öğrenildi.Albüm sonrası dinlenmek amacıyla Bodrum’a gitmesi beklenen sanatçı, tüm planlarını iptal etti ve ailesi gibi gördüğü hayvan dostlarıyla İstanbul’daki evinde kalmayı tercih etti.Aksu, kedisi Sütlü'yü paylaşmış, video sosyal medyada viral olmuştu. Aksu'nun deyimiyle 'anne-kız'ın sohbeti tebessüm ettirmişti.