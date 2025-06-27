Gassal dizisinde rol alacak

Hem şarkıcılıkta hem de oyunculukta kariyer yoluna devam eden Öykü Gürman'ın yeni adresi belli oldu.

Son dönemde ekranların dikkat çeken yapımlarından ve ilk sezonu ile izlenme rekorları kıran ‘Gassal’, 2. sezonu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Çok sevilen dizi, 3. sezon için bile onay aldı. Yeni sezon onayı alan diziye seçilecek olan oyuncuların isimleri açıklanmaya başladı. Ünlü oyuncu Öykü Gürman da yeni sezonda ‘Gassal’ dizisine dahil oldu.Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı dizinin 3. sezonunda Öykü Gürman, “Güzel” karakterine hayat verecek.