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'Evliliğe karşıyım'

Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Şevval Sam, evliliğe karşı olduğunu söyleyince gündem oldu.

Ekleme: 27.06.2025 - 14:32 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Leman Sam'ın kendi yolunda ilerleyen kızı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, radyo programına konuk oldu. 1993'te Beşiktaş'ın sembol futbolcularından Metin Tekin ile evlenen, 6 yıl sonra da boşanan Şevval Sam, samimi bir açıklamada bulundu.

Sam, dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Şevval Sam; "Bir daha evlenir misin?" sorusuna da cevap verdi.

"EVLİLİĞE KARŞIYIM"

Şevval Sam, bir daha evlenmeyeceği konusunda şunları söyledi; "Hayır, ben evliliğe kendi hayatımda karşıyım. Evlilik konseptine çok uygun bazı insanlar, bazı yapılar var. Benim hayatımda böyle bir hikâye test edildi, onaylanmadı. Artık olmaz. Bir kere evlendim. Dünya harikası bir oğlum var (Taro Emir Tekin), o da 28 yaşında. Benim bu yaştan sonra ekonomik olarak kimseye ihtiyacım yok, kimsenin soyadına ihtiyacım yok, kimseye ispat edeceğim bir şey yok. Aynı eve geçersem de o aşk biter. Aşkın kendisi daha güzel."

Başarılı kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Şevval Sam, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, reklamcı olduğu bilinen yeni sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk kez görüntülenmişti.

'Evliliğe karşıyım'

'Evliliğe karşıyım'

'Evliliğe karşıyım'
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