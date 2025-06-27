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Brad Pitt'in evi yağmalandı

Şu sıralar Formula 1 filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Brad Pitt'in Los Angeles'taki evine hırsız girdi.

Ekleme: 27.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Brad Pitt, şu sıralar eviyle alakalı sıkıntılar yaşıyor.

Pitt'in Los Angeles'taki evi, üç hırsız tarafından soyuldu.

Üç şüphelinin, çarşamba günü geç saatlerde Los Feliz'deki eve ön pencereden girdiği ve "mekanı yağmaladığı" bildirildi.

HIRSIZLIK SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

Polis, evin Oscar ödüllü aktöre ait olduğunu henüz doğrulamadı ancak adres, Brad Pitt'in 2023 yılında Los Angeles'ta satın aldığı bir evle uyuşuyor.

BBC'nin haberine göre yetkililer, şüphelilerin çalıntı eşyalarla kaçtığını söyledi ancak ne alındığı henüz bilinmiyor bu nedenle eşyaların değeri de açıklanmadı.

Joseph Kosinski imzalı yeni filmi F1: The Movie'in tanıtımı için ülke ülke gezen aktörün, hırsızlık esnasında evde olmadığını bildirdi.

Brad Pitt'in evi yağmalandı

2023 YILINDA SATIN ALINDI

Pazartesi günü, filmin Londra'da prömiyeri gerçekleşti.

Mimarlık dergisi Domus'a göre, mülk Brad Pitt tarafından 2023'te 5,5 milyon dolara satın alındı. Ev daha önce Aileen Getty'ye aitti. Pitt ayrıca 2022'de Carmel-by-the-Sea'de bir ev satın aldı.
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