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Yeni sevgilisini paylaştı

DJ Sara Bluma ile aşk yaşadığını katıldığı bir festivalde ilan eden Can Yaman'dan yeni fotoğraflar geldi.

Ekleme: 26.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:05 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Ensonhaber
İtalya'da kariyerine hız kesmeden devam eden Can Yaman, Türkiye gündeminden de düşmek bilmiyor.

Katıldığı uluslararası festivalde kırmızı halıya sevgilisi DJ Sara Bluma ile el ele gelen Can Yaman yine olay olmuştu.

YENİ POZLAR OLAY

Sevgilisiyle koltukta kucak pozu verince sosyal medyada gündem olan Can Yaman, bu sefer de sevgilisi Sara Bluma ile pozlarını paylaştı.

ÇANTAYLA KAPATTI

Pozlar sosyal medyada eleştiri aldı. Sara Bluma'nın bacaklarını açarak frikik vermemek için önüne çanta koymasına yorum yağdı.

EVLİ İDDİASI

İddiaya göre Sara Bluma, Stefano Papa isimli bir adamla evli ve üstelik çiftin çocukları da var.

Yeni sevgilisini paylaştı
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