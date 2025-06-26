Ünlü isim ameliyat oldu

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak küçük yaşlarda kameralarla tanışan 1998 doğumlu Zeynep Alkan, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncu, küçük bir operasyon geçirdiğini duyurdu.'GÖZ BU'Gözünün altındaki kist nedeniyle ameliyat oldu. Zeynep Alkan, 'İnsan ister istemez biraz tedirgin oluyor, göz bu' dedi.'ÇOK HIZLI BİTTİ'Bu sezon da Survivor All Star'da mücadele eden ancak hayallerine erken veda bir isim de Zeynep Alkan olmuştu. Alkan erken vedasıyla ilgili 'Survivor 2025 çok hızlı bitti öncelikle, ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum kendi adıma ama Survivor sürprizlerle dolu bir yer. İlk düello heyecanımı yaşadığım için kaybettim. İlk geldiğim anı hatırlıyorum tabii bir alışma süreci vardı. Çok hızlı alıştım.' demişti.