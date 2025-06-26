Bergüzar Korel'den tatil keyfi

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, üç çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor.8 ayda tam 25 kilo vererek istediği fiziğe kavuşan Bergüzar Korel, sosyal medya sayfasında sık sık yeni fotğraflar yayınlıyor.TERCİH MARMARİSYaz sezonunu erkenden açan Korel, İngiltere'de okuyan çocuklarını da yanına aldı şu sıralar Marmaris'te sıcak havanın tatilde çıkarıyor.DENİZİN İÇİNDE POZDeniz kenarından paylaştığı karede mavi bikinisi ve sade takısıyla doğallığını konuşturan ünlü oyuncu, objektife poz verdi. Bu kare, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.