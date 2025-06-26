10 yıllık ilişki sona erdi

Ekranların dikkat çeken yapımlarından 'Ben Onu Çok Sevdim' dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Leyla Feray, meslektaşı Serhat Teoman ile 10 yıldır aşk yaşıyordu.VAKTİ GELMEDİAynı evi paylaşan ünlü çifte geçtiğimiz aylarda evlilik sorulmuş ve Serhat Teoman ''Vakti zamanı geldi.'' açıklamasını yapmıştı.Düğün haberi beklenen ünlü çiftten üzen haber geldi. Leyla Feray ile Serhat Teoman çiftinin ayrıldığı öğrenildi. İkilinin beraberliklerini, karşılıklı anlaşarak dostça bitirdiği öğrenildi.