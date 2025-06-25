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9 yıldır birliktelerdi! Ayrıldılar

Bir kız çocukları bulunan dünyaca ünlü çift Katy Perry ve Orlando Bloom'dan kötü haber geldi. İkili ilişkilerini sona erdirdi.

Ekleme: 25.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
2019’da nişanlanan Katy Perry ile Orlando Bloom'un birlikteliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Daha evlenmeyen çiftin, 2020 yılında dünyaya gelen Daisy Dove adında bir kızları bulunuyor.

KARİYER AŞKI İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Perry, 'Lifetimes' adını verdiği dünya turnesinde, Bloom’un ise daha çok Londra’da vakit geçirmesi çiftin uzun süre ayrı kalmasına neden oldu.

Bu uzaklık, zamanla ilişkide soğukluk ve iletişim problemleri yaratmaya başladı.

HERKES KENDİ HAYATINDA

Yakın çevrelerine göre, Katy Perry’nin kariyerine yeniden ağırlık vermesi ve Orlando Bloom’un da kendi hayatında farklı bir denge kurmaya çalışması, aralarındaki uyumu zayıflattı.

TAKİBE DEVAM

Ayrıca, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam eden çift, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

MİRANDA ESKİ EŞİ

Öte yandan Orlando Bloom, Avustralyalı model Miranda Kerr ile üç yıllık evliliğini 2017'de bitirmişti. İkilinin, Flynn Christopher adında bir çocuğu bulunuyor.

9 yıldır birliktelerdi! Ayrıldılar

9 yıldır birliktelerdi! Ayrıldılar



9 yıldır birliktelerdi! Ayrıldılar

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