9 yıldır birliktelerdi! Ayrıldılar

2019’da nişanlanan Katy Perry ile Orlando Bloom'un birlikteliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Daha evlenmeyen çiftin, 2020 yılında dünyaya gelen Daisy Dove adında bir kızları bulunuyor.Perry, 'Lifetimes' adını verdiği dünya turnesinde, Bloom’un ise daha çok Londra’da vakit geçirmesi çiftin uzun süre ayrı kalmasına neden oldu.Bu uzaklık, zamanla ilişkide soğukluk ve iletişim problemleri yaratmaya başladı.Yakın çevrelerine göre, Katy Perry’nin kariyerine yeniden ağırlık vermesi ve Orlando Bloom’un da kendi hayatında farklı bir denge kurmaya çalışması, aralarındaki uyumu zayıflattı.Ayrıca, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam eden çift, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.Öte yandan Orlando Bloom, Avustralyalı model Miranda Kerr ile üç yıllık evliliğini 2017'de bitirmişti. İkilinin, Flynn Christopher adında bir çocuğu bulunuyor.