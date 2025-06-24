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Survivor Dilşah imaj yeniledi

Bu sefer değişimiyle adından söz ettiren Dilşah Kurt, saçlarını kızıla boyattı. Ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı.

Ekleme: 24.06.2025 - 12:51 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor 2025'in iddialı isimlerinden Dilşah Kurt, elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

KIZIL OLDU
Instagram'da aktif olan Kurt, son olarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, uzun zamandır siyah olan saçlarını kızıla boyattı. Siyah mini şortuyla kamera karşısına geçen Dilşah'ın kızıl saçlı halini gören takipçileri, tanımakta zorluk çekti.

İKİYE BÖLÜNDÜLER
Yeni imajı takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Kurt'un saçlarını çok beğenirken bir kısım da eksi haline dönmesini tavsiye etti.

Survivor Dilşah imaj yeniledi

Survivor Dilşah imaj yeniledi
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