Survivor Dilşah imaj yeniledi

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor 2025'in iddialı isimlerinden Dilşah Kurt, elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.Instagram'da aktif olan Kurt, son olarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, uzun zamandır siyah olan saçlarını kızıla boyattı. Siyah mini şortuyla kamera karşısına geçen Dilşah'ın kızıl saçlı halini gören takipçileri, tanımakta zorluk çekti.Yeni imajı takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Kurt'un saçlarını çok beğenirken bir kısım da eksi haline dönmesini tavsiye etti.