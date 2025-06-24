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Oyuncu Gizem Karaca'dan yoga pozu

İlk kez anne olmanın heyecanı içinde olan oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyor.

Ekleme: 24.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşenünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.

Mutlu evliliğine devam eden karaca, aktif olduğu Instagram hesabından hamileliğinin tüm sürecini yayınlamaya devam ediyor.

"HER GECE DONDURMA YİYİORUM"

Doğumunu İzmir'de yapacağını belirten Gizem Karaca, “İsim konusunda hâlâ kararsızım. Doğum İzmir’de gerçekleşecek ve normal doğum olacak, suda ya da farklı bir yöntem düşünmüyorum. Her gece dondurma yiyorum. İlk üç ayda hormon dalgalanmaları yaşadım, bir anda ağladığım da oldu. Farklı bir duygu geçişi yaşadım, ama hepsi geçti. Şu an sorunsuz bir hamilelik geçiriyorum,” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Hamileliğinin 38. haftasında olan Karaca, doğuma hazırlık olarak yoga yapıyor. Karnı burnunda olan oyuncu, pilates topu üzerinde yaptığı yoga pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

Oyuncu Gizem Karaca'dan yoga pozu

Oyuncu Gizem Karaca'dan yoga pozu
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