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Türkan Şoray'dan samimi itiraf

Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray, katıldığı etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Şoray, uzun zamandır neden setlerde olmadığıyla ilgili de konuştu.

Ekleme: 23.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
ürk sinamasının güzeller güzeli Sultan'ı Türkan Şoray, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliğine katıldı.

Zülfü Livaneli ile edebiyat ve sinema üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğini belirten Türkan Şoray, izleyicinin gösterdiği ilgiyi ve sıcak yaklaşımını övdü. Bu tür etkinliklerin sanat ve sinema adına devam etmesi gerektiğini vurgulayan Şoray, son dönemde artan film yapım maliyetlerine dikkat çekti.

"SEVİLMEK KARAKTERE BAĞLI"

Filmler için yönetmen ve yapımcıların büyük çaba harcadığını ifade eden Şoray, izleyicilerin bu filmlere sahip çıkması gerektiğini söyledi. Sinema geçmişini ve izleyiciyle olan bağını anlatan Şoray, "Seyircinin beni sevmesi oynadığım karakterlere bağlı. O karakterleri çok sevdikleri, özdeşleştikleri için beni seviyorlar. 'Sinema büyüsü' diye bir şey var ve bunun bende olduğunu biliyorum. O büyü, güzellikten değil, samimiyetten gelir. Seyirci, samimi olduğumuzu anlayabiliyor." dedi.

ELEŞTİRİLER SOĞUTTU

Bir dönem Türk sineması ve oyunculara karşı sinema entelektüelleri tarafından küçümsemeler yaşandığını belirten Türkan Şoray, "Bizleri oyuncu olarak bile görmüyorlardı. Bu durumun sıkıntısını çok çektim. Hala da böyle olduğu için film çekemiyorum. Nedense sinema dünyasında genellikle sadece güzel ve genç kadınlar yer alıyor. Sanat filmleri dışında, sinema ticari bir meslek dalı haline gelmiş durumda." diye konuştu.

Türkan Şoray'dan samimi itiraf



Türkan Şoray'dan samimi itiraf

Türkan Şoray'dan samimi itiraf

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