Tepki çeken helva paylaşımı

Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.Bir süre anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesinin ardından ise şaşırtan görüntüler gündeme gelmeye başladı.Dilan Polat, son yolcuğuna uğurlanan Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'ı evinde ağırladı. Bahar Candan ve küçük kardeşinin her halini hikaye atan Polat, sosyal medya üzerinden de tepki çekti.Ziyarette Bahar Candan, Dilan Polat'la birlikte ablası için helva kavurdu.Helva yaparken Candan'ın 'gülümseyerek' kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.Kullanıcılar, özellikle Candan olmak üzere ikiliyi sert sözlerle eleştirdi.