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Beyaz Gazete
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Tepki çeken helva paylaşımı

Anoreksiya hastalığı nedeniyle geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan, Dilan Polat'la birlikte helva kavurdu ve o anları da sosyal medyadan yayınladı.

Ekleme: 23.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın hayatını kaybetmesinin ardından ise şaşırtan görüntüler gündeme gelmeye başladı.

DİLAN POLAT'TAN PEŞ PEŞE HİKAYELER

Dilan Polat, son yolcuğuna uğurlanan Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'ı evinde ağırladı. Bahar Candan ve küçük kardeşinin her halini hikaye atan Polat, sosyal medya üzerinden de tepki çekti.

Tepki çeken helva paylaşımı

HELVA KAVURDULAR

Ziyarette Bahar Candan, Dilan Polat'la birlikte ablası için helva kavurdu.

GÜLÜMSEYEREK HELVA YAPTI

Helva yaparken Candan'ın 'gülümseyerek' kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, özellikle Candan olmak üzere ikiliyi sert sözlerle eleştirdi.

Tepki çeken helva paylaşımı
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