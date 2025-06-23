  • USD: 39,54 - 39,61
  • EURO: 45,55 - 45,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Melisa Döngel'den ehliyet açıklaması

Uzun zamandır alkol problemi olduğu iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel'in ehliyetine el konulduğu haberleri çıktı. Sosyal medyada aktif olan Döngel, iddialar sonrası açıklama yaptı.

Ekleme: 23.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
2022 yılında sokak ortasında arkadaşlarıyla yaşadığı kavga görüntüleriyle gündemden düşmeyen ekranların güzel isimlerinden Melis Döngel, alkol problemi olduğu yönündeki iddialar ile yeniden konuşuluyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORDU İDDİASI

İstanbul’da yapılan trafik uygulamasında durdurulan Melisa Döngel’in, alkollü araç kullandığı iddiaları vardı. Bu nedenle ehliyetine el konulduğu haberleri gündeme geldi.

"Bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır." diyen Melisa Döngel, şu açıklamayı yaptı:

"TRAFİK KURALLARINA UYARIM"

"Bir çevirmeye girdim fakat alkol ve ehliyetimin alınması söz konusu olmadı. Alkollü direksiyon başına geçmeme hassasiyetinde ve trafik kurallarına uyan bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda sessiz kalmak istemedim."

Melisa Döngel'den ehliyet açıklaması
Murat Kurum'dan Cizre paylaşımı! 'Bu topraklarda artık sadece huzur var'
Mehmetçik vatan nöbetinde! MSB'den anlamlı paylaşım
İsrail'de siren sesleri! İran yeni bir füze saldırısı başlattı
Vladimir Putin'den ABD ve İsrail'e mesaj! İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
MHP lideri Bahçeli'den İsrail-İran açıklaması! 'Bütün hesaplar üzerimize yapılmakta'
CHP’de tarihin en ağır rüşvet operasyonu! Hedef partiyi ele geçirmek
Siyonist lobiden Donald Trump'a kıskaç! İran'a saldırının arkasında o tehditler mi var?
Trump, İran-İsrail savaşına benzin döktü! Orta Doğu'daki kriz derinleşiyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! 47 ilde dolandırıcılık operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'da kiliseye yapılan saldırıya tepki! 'Asla izin vermeyeceğiz'
Bakan Şimşek'ten savaş açıklamas! 'Ekonomimiz şoklara karşı dirençli'
Ticaret Bakanlığı duyurdu! O reklamlara 15,8 milyon TL ceza
Türkiye'den Suriye'ye taziye mesajı! 'Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz'
ABD, İran’ı bu bombalarla vurdu! GBU-57 sığınakları nasıl deliyor?
Bakan Uraoğlu açıkladı! Kalkınma Yolu'nda geri adım yok
Yolsuzluk soruşturmasında ifadeleri ortaya çıktı! 5 milyonu elden verdi
İstanbul'dan dünyaya net mesaj! 'Diplomasi için saldırganlık durmalı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert uyarı! ‘Biz Netanyahu'nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz’
Etrafa pis kokular yayıldı: Yine CHP'li İzmir yine çöp dağları...
Bakan Kurum rakamlarla açıkladı! 'Sözümüzü inşa etmeye devam'
Plajlarda yeni yasak! Kimse içemeyecek

Plajlarda yeni yasak! Kimse içemeyecek

İstanbul'da 7 bin vaka! Uzmanlar uyardı

İstanbul'da 7 bin vaka! Uzmanlar uyardı

Tarihin en büyük veri sızıntısı! 16 milyar şifre sızdırıldı

Tarihin en büyük veri sızıntısı! 16 milyar şifre sızdırıldı

Taksilerde yeni dönem! Hem sürücü hem yolcu memnun kalacak

Taksilerde yeni dönem! Hem sürücü hem yolcu memnun kalacak

Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor! Yapmayana para cezası

Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor! Yapmayana para cezası

Zehri bir insanı öldürebilir! Elazığ'da görüldü

Zehri bir insanı öldürebilir! Elazığ'da görüldü