Melisa Döngel'den ehliyet açıklaması

2022 yılında sokak ortasında arkadaşlarıyla yaşadığı kavga görüntüleriyle gündemden düşmeyen ekranların güzel isimlerinden Melis Döngel, alkol problemi olduğu yönündeki iddialar ile yeniden konuşuluyor.İstanbul’da yapılan trafik uygulamasında durdurulan Melisa Döngel’in, alkollü araç kullandığı iddiaları vardı. Bu nedenle ehliyetine el konulduğu haberleri gündeme geldi."Bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır." diyen Melisa Döngel, şu açıklamayı yaptı:"Bir çevirmeye girdim fakat alkol ve ehliyetimin alınması söz konusu olmadı. Alkollü direksiyon başına geçmeme hassasiyetinde ve trafik kurallarına uyan bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda sessiz kalmak istemedim."