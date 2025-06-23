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Elyesa babasının yeni şarkısını söyledi

Şarkıcı Emrah'ın küçük oğlu Elyesa babasının yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz yıl babasıyla düet yapan Elyesa, bu kez babasının yeni şarkısını tek başına söyledi.

Ekleme: 23.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Kariyerinde başarısından çok son dönemde gayrimenkul yatırımlarıyla sık sık gündem olan Küçük Emrah olarak tanıdığımız şarkıcı Emrah Erdoğan'ın Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten oğlu Elyesa Erdoğan, dünyaya gelmişti.

Oğlu Elyesa, geçtiğimiz yıl babasıyla birlikte sahneye çıkarak herkesi şaşırtmıştı. Babasıyla çıktığı sahnede Elyesa'nın sesine beğeni yağmıştı.

ANNESİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcının oğlu, bugün yeni bir paylaşımla gündem oldu. Anne Sibel Erdoğan, arabada babasının yeni şarkısını seslendiren oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kirer, yayınladığı videoya; "Yakışıklılığı ayrı sesi ayrı" notunu yazdı.

BÜYÜK OĞLUNU KABUL ETMİYOR

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Emrah evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı ise hiçbir zaman kabul etmedi.

Elyesa babasının yeni şarkısını söyledi

Elyesa babasının yeni şarkısını söyledi

Elyesa babasının yeni şarkısını söyledi
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