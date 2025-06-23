Elyesa babasının yeni şarkısını söyledi

Kariyerinde başarısından çok son dönemde gayrimenkul yatırımlarıyla sık sık gündem olan Küçük Emrah olarak tanıdığımız şarkıcı Emrah Erdoğan'ın Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten oğlu Elyesa Erdoğan, dünyaya gelmişti.Oğlu Elyesa, geçtiğimiz yıl babasıyla birlikte sahneye çıkarak herkesi şaşırtmıştı. Babasıyla çıktığı sahnede Elyesa'nın sesine beğeni yağmıştı.Ünlü şarkıcının oğlu, bugün yeni bir paylaşımla gündem oldu. Anne Sibel Erdoğan, arabada babasının yeni şarkısını seslendiren oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kirer, yayınladığı videoya; "Yakışıklılığı ayrı sesi ayrı" notunu yazdı.2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.Emrah evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı ise hiçbir zaman kabul etmedi.