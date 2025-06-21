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İrem Derici'den Nihal Candan paylaşımı

İrem Derici, anoreksiya hastalığına yakalanan ve hayatını kaybeden Nihal Candan ile ilgili paylaşımda bulundu.

Ekleme: 21.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Nihal Candan, 30 yaşında hayata veda etti.

Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden 23 kiloya kadar düşmüştü.

Nihal Candan'ın vefatının ardından İrem Derici, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

İrem Derici paylaşımında "Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hala yenemedim." ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Derici, 2017 yılında hastanede çekilen karesini ise "2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz..." notuyla paylaştı.

2017 yılında anoreksiya tedavisi gören şarkıcı, kilo kaybına bağlı bağışıklı çökmesi yaşamış ve bu sebeple bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

İrem Derici'den Nihal Candan paylaşımı
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