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Beyaz Gazete
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Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi

Ece Dizdar ile Serdar Orçin, İstanbul'da sahil kenarında düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğünde eğlenceli dansı dikkat çekti.

Ekleme: 21.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Ece Dizdar ile Serdar Orçin, 5 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.

İstanbul’da sahil kenarında açık havada düzenlenen düğün törenine çiftin aileleri, meslektaşları ve yakın arkadaşları katıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPILDI

Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in meslektaşları, düğün töreninin her anını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DANSLARI DİKKATİ ÇEKTİ

Çiftin dans sırasında ustalıkla oyunculuk sergiledikleri ve akabinde de "Erik Dalı" oynadıkları anlar, sosyal medyada ilgi çekti.

Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi

Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi
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