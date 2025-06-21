Doğumdan sonra eski formuna kavuştu

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bebeği Yasmin'i kucağına aldıktan sonra eski formuna geri döndü.Sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, hamileliği süresince 30 kilo aldığını belirtmişti.Doğumun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.Üçüncü doğumundan sonra eski formuna hızla kavuşan Demirel’in son halini görenler, "Doğum kilolarından eser kalmamış" yorumlarında bulundu.