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Derya Uluğ’'dan anoreksiya itirafı geldi

Nihal Candan'ın ölümünün ardından geçmişte anoreksiya ile mücadele ettiğini açıklayan Derya Uluğ, "Bir dilim ekmek için dua ettiğim geceleri bilirim" dedi.

Ekleme: 21.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
23 kiloya kadar düşen ve uzun süredir anoreksiya nervoza tedavisi gören Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Candan'ın genç yaştaki vefatı sonrası şarkıcı Derya Uluğ'dan da bir paylaşım geldi.

Derya Uluğ, paylaşımında kendi deneyimlerini şu sözlerle aktardı;

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum.

Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan, bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekânı cennet olsun.

"ZAYIFLIK GÜZELLİK DEMEK DEĞİLDİR"

Derya Uluğ, özellikle genç kızlara yönelik önemli bir tavsiyede bulunarak, sağlığın her şeyden daha kıymetli olduğunu vurguladı;

Genç kızlarımıza tavsiyem; zayıflık, güzellik demek değildir. Sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında, geriye sadece zayıf ve sağlıksız bir beden kalır. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinizden alınmasına izin vermeyin.

Derya Uluğ’'dan anoreksiya itirafı geldi
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