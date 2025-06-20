Sıla doğum günü pozunu paylaştı

45 yaşına basan şarkıcı Sıla, Isntagram hesabından uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi İlker Kaleli ile pozlarını yayınladı.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Sıla Gençoğlu, 17 Haziran'da 45 yaşına bastı.Sevgilisi İlker Kaleli ve arkadaşlarıyla kutlama dair fotoğraf sosyal medya hesabından paylaştı.Yeni yaşını kutlayan Sıla, fotoğraflara; "17/06/25 - 45’lik…" notunu düştü.İlker Kaleli, 17 Haziran'da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.Şarkıcı Sıla ile görülmemiş pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" notunu düştü.