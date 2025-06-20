Şarkıcı Seçil Gür ameliyat oldu

Türk pop müziğinin ünlü ismi Serdar Ortaç ile 2012 yılında ayrılan Seçil Gür, şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.Şarkıcı, yumurtalıklarında oluşan apse nedeniyle operasyon geçirdi.Zor günler geçiren Seçil Gür, ameliyattan haftalar sonra ayağa kalktı ve sürece dair yaşadıklarını anlattı.Seçil Gür, "Yumurtalığım alındı. Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim." dedi.Gür, bundan 13 yıl önce rahim ağzı kanseri ile mücadele etmişti. O dönem yaşadıklarını anlatan Gür, "Ameliyatım 10,5 saat sürdü, lenflerim alındı. 2 yıl sonra bir ameliyat daha aynı yerden 25 cm karnım boydan boya… Nasıldın ne hissetin diye sorarsanız ‘hiç’ dedim. ‘3 yaşındaki çocuk lösemi oluyor. Allah ne yazdıysa o olacak Seçil…’ dedim içimden… Bizler şanslıydık belki ama bize göre şanssız dediklerimiz Yaradan'a kavuştu. Şer ve hayrı yalnızca Allah bilir. Daha sonra annemin rahim ve yumurtalığı alındı. Benim de sağlık durumum gayet iyi. Bugünümüze şükürler olsun." demişti.