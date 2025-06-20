Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken itiraf

Hem oyunculuğu hem de sunuculuğu çok beğenilen isimlerden Oktay Kaynarca, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü isimlerden."Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının başarılı sunucusu Kaynarca, bir dijital platformda yayınlana programda yaptığı 'çocuk' itirafıyla dikkat çekti.Evlenip çocuk sahibi olmayan 60 yaşındaki Oktay Kaynarca, büyük bir pişmanlığından bahsetti.Usta oyuncu, bunların zamanının geçtiğini belirterek "Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için. Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım." dedi.Kaynarca 2012 yılında Melek Angun ile nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları kısa süren çift, 2013 yılının mayıs ayında boşanmıştı.