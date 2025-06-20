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Neslihan Atagül'ün gizemli paylaşımı

Gizemli kutlama mesajıyla hayranlarını merak içinde bırakan Neslihan Atagül gündem oldu.

Ekleme: 20.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün 'Fatih Harbiye' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bu evliliklerini bir de çocukla taçlandırdı.

Bebekleri doğduktan beri gözlerden uzak kalmayı tercih eden çiftten Neslihan Atagül yeni bir paylaşım yaptı.

"KUTLANACAK ŞEYLER YOLDA"

Taze anne, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Ünlü isim, yatakta çekilmiş doğal ve samimi pozlarını "Things ahead to celebrate" (Kutlanacak şeyler yolda) notuyla paylaştı.

Kutlama ifadesi içeren bu paylaşım, hayranlarının meraklandırdı. Fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Neslihan Atagül'ün gizemli paylaşımı

Neslihan Atagül'ün gizemli paylaşımı

Neslihan Atagül'ün gizemli paylaşımı
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