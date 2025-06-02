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Galatasaraylı Mauro Icardi tatilde aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile Ibiza’ya gitti.

Ekleme: 2.06.2025 - 11:56 Güncelleme: 2.06.2025 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şu sıralar özel hayatında çok mutlu.

HEMEN SEVGİLİ BULDU

Nara'dan boşanan Mauro Icardi, 7 Mayıs'ta sevgilisi China Suárez ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Şampiyonluk kutlaması sonrası soluğu İbiza’da alan ikili, kısa bir tatil kaçamağı yaptı. Tekne turuna çıkan Mauro Icardi ile China Suarez, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Galatasaraylı Mauro Icardi tatilde aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

ÖP ÖP DOYADI

Icardi, China Suárez’i öpücüklere boğarken, ünlü oyuncu da o anları kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Galatasaraylı Mauro Icardi tatilde aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
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