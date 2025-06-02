Feyza Altun ve Dilan Polat nasıl bir araya geldi?

Katıldığı her programda ve sosyal medyada Dilan Polat için ağır ithamlarda bulunan Feyza Altun ne oldu da sarmaş dolaş oldu. Ben hiç şaşırmadım. Artık kimsenin düşmanlığına hak hukuk demesine inanmıyorum. Menfaat için birbirlerinin sofrasına oturup yemeğini yiyebiliyorlar. Kara paracı olarak ilan etmişti Dilan Polat’ı. İnsanlar seni dinlemek için uyumadılar. Bir avukat neden sosyal medyada bu kadar aktif oluyor? Çok yanlış. Bu görüntüler Dilan’a yarıyor. Mesleğine çok zarar verdi.Değerli basın mensubu arkadaşlardan kaynak belirtmelerini rica ederiz.