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Coşkun Sabah'dan zehir zemberek açıklama!

Coşkun Sabah ve İrem Derici arasında patlak veren kutlama krizine sunucu Gökay Kalaycıoğlu ’da katıldı. Coşkun Sabah Kalaycıoğlu’nu adeta kalayladı. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz ’da

Ekleme: 2.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 2.06.2025 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Coşkun Sabah gibi bir değere bunun yapılması haksızlık. Söylediği şarkılarından bir tanesinden baharı bekleyen kumrular gibi.

Onun gibi bir değere saygısızlık yapmak çok yanlış. Coşkun Sabah’tan özür dileyin. Değerli üstadımızı kırmamak üzmemek gerekir. Bu durumdan bıkmış usanmış bir Coşkun Sabah var. Zaten hukuki süreci de başlattı. Sen benim yaptığım müzikten ne anlarsın diyor. Coşkun Sabah üzerinden malzeme arıyorlar. Coşkun Sabah’a zaten büyük bir saygı ilgi var. Çok büyük bit üstat.

Değerli basın mensubu arkadaşlardan kaynak belirtmelerini rica ederiz.

Coşkun Sabah'dan zehir zemberek açıklama!
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