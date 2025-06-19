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Nişandan sonra tatile çıktı

Geçtiğimiz günlerde nişanlandıklarını duyuran Hazal Çağlar ile Samet Akaydin, Muğla'da yorgunluk atıyor.

Ekleme: 19.06.2025 - 13:10 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Çağlar, Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin ile geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı.

Evlilik için ilk adımı atan ünlü çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıkarak yorgunluk attı. Muğla'da yazın yadını çıkaran ikili, sosyal medyadan tatil kareleri paylaşmayı ihmal etmedi.

SAMET PAYLAŞTI

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, tatilden kareleri ve sevgilisi Hazal Çağlar’ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Çağlar ise sevgilisinin bu paylaşımlarına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi. Ünlü çiftin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nişandan sonra tatile çıktı

Nişandan sonra tatile çıktı

Nişandan sonra tatile çıktı
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