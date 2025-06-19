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Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, oğlu olacağını söyledi. Galada bebeğinin cinsiyetini açıklayan ünlü isim beyazlar içindeki kombiniyle de beğeni topladı.

Ekleme: 19.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl final yapan Yargı dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Çitanak, 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girmişti..

Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evliliği olan Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde hamile olduğunu açıklayarak sevenlerine güzel haberi vermişti.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolünde olduğu "Aşkı Hatırla" dizisinin kadrosunda yer alan Başak Gümülcinelioğlu önceki gün projenin galasına katıldı. Orada da dikkat çeken açıklamalar yapan oyuncu hamilelik sürecinin iyi geçtiğini söyledi.

"BİR OĞLUMUZ OLACAK"

Hamileliğinin 5. ayına giren Gümülcinelioğlu, “Burada ilk kez açıklıyorum, bir oğlumuz olacak.” dedi. Açıklamasının ardından galada bulunanlar ünlü oyuncuyu tebrik etti.

Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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