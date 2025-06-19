Afra Saraçoğlu kumsalda poz verdi

Ünlü bir markanın reklam çekimi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu yine büyüledi.

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, dizi bittikten sonra da markaları peşinden koşturmaya devam ediyor.Yeni sezonda dinleneceğini söyleyen Saraçoğlu, bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.Ünlü bir markanın tanıtımı için kumsalda siyah mayosuyla sere serpe pozlar veren Afra Saraçoğlu'nun bu hali, takipçilerinden tam not aldı.Afra Saraçoğlu'nun 2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlamıştı.