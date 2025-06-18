Wanda Nara ağlarken fotoğraf yayınladı

İhanet iddialarıyla sık sık gündem olan Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi, uzun süren çekişmenin ardından boşandı.10 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, çekişmeli bir mahkeme süreci sonrası ilişkilerini bitirdi.Sosyal medya hesabından sık sık özel hayatına dair paylaşımlar yapan Wanda Nara, bu kez daha önce hiç görülmemiş bir hali ile gündeme geldi.Wanda Nara gözyaşları içinde, kendisinin bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu sefer spekülasyon yaratmaktan kaçındı ve gözyaşlarının sebebini çok net bir şekilde açıkladı. Nara, kızının mezuniyet törenine katıldığını söyledi.Fotoğrafının üzerine, "Mezuniyet... Daha fazla gurur duyamazdım. Ne kadar şanslıyım." diye yazdı.