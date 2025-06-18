  • USD: 39,30 - 39,37
  • EURO: 45,43 - 45,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aybüke Pusat, Japonya'da

Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, uzun bir tatile çıktı. Ünlü ismin yeni rotası Japonya oldu.

Ekleme: 18.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Ekranların iki ünlü ismi Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı tam gaz devam ediyor. İkili sosyal medyadan mutlu pozlarını paylaşıyor.

JAPONYA ZAMANI

Son zamanlarda Instagram’da sevgilisiyle yurt dışı tatilinden paylaşımlar yapan Aybüke Pusat, bu kez rotayı Japonya'ya çevirdi.

Rotasını Japonya'ya çeviren Pusat, Kihrin Gölü'ne kalbini kaptırdı. Instagram hesabından video paylaşarak, "Yaşlanınca buraya taşınacağım." dedi.

2019’da “Her Yerde Sen” dizisinde rol arkadaşı olarak başlayan yakınlıkları, zamanla aşka dönüştü. O dönem aşk dedikodularına konu olan çift, ilişkilerini uzun süre gizli tuttu.

Aybüke Pusat, Japonya'da

Aybüke Pusat, Japonya'da

Aybüke Pusat, Japonya'da

Fahrettin Altun duyurdu! Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran savaşı mesajı: Her türlü senaryoya hazırız!
Türkiye'den Hürmüz hamlesi! Seviye en üst düzeye çıkarıldı
İsrail'in son 12 günü! Katil devletin panik halinin nedeni belli oldu
Ülke basını korkunç gerçeği ifşa etti! Kuzey Kore’den sonra...
İsrailli bakanlar birbirine düştü! İsrail kabinesinde İran saldırıları nedeniyle kavga çıktı
Katil İsrail'in nükleer silah yalanı deşifre oldu! ABD istihbaratından çarpıcı rapor
İran'dan vatandaşlarına WhatsApp uyarısı! Uygulamayı silin
Siyonist İsrail'den insanlık dışı uygulama! Yahudi olmayana sığınakta yer yok
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde 'Sevenler' organize suç örgütüne operasyon
Soruşturma başlatıldı! Sanık İmamoğlu'nun ses ve görüntülerini paylaşmışlardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, İsrail-İran gerilimini görüştü
Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?
Rüşvet parasını böyle akladılar! MASAK raporu ortaya koydu
Sivil katliam stratejisi! İran halkı İsrail'in hedefinde
Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması! 'Kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz'
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 55 bin 493'e yükseldi
Rekabet Kurumu acımadı: Teknoloji şirketine 17 milyon lira ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'İran-İsrail' uyarısı: Dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek risk ortamı oluşturur
Hastanede yolsuzluk iddiası! Sağlık Bakanlığı duyurdu: 6 gözaltı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Uçak geçerken sakın bunu yapmayın! Cezası 131 bin lira

Uçak geçerken sakın bunu yapmayın! Cezası 131 bin lira

Keneden bir can kaybı daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Keneden bir can kaybı daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi

WhatsApp'ta yeni dönem! Durum bölümünde gösterilecek

WhatsApp'ta yeni dönem! Durum bölümünde gösterilecek

Beyninin %90’ı yok! Ama normal bir hayat sürüyor

Beyninin %90’ı yok! Ama normal bir hayat sürüyor

Instagram'dan dikkat çeken hamle! Yeni özellik test ediliyor

Instagram'dan dikkat çeken hamle! Yeni özellik test ediliyor