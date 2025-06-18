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Adem Kılıçcı’nın haftalık kazancı ortaya çıktı

Survivor 2025 All Star şampiyonu Adem Kılıçcı'nın haftalık kazancı büyük bir merak konusu haline geldi. İşte Adem Kılıçcı'nın haftalık kazancı...

Ekleme: 18.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonunda şampiyon olmayı başaran Adem Kılıçcı dikkatleri üzerine çekti.

13 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'da düzenlenen büyük finalle Survivor şampiyonu olan Adem Kılıçcı'nın kazancı merak uyandırdı.

Şampiyon olmayı başararak kupayı kaldıran Adem Kılıçcı aynı zamanda şampiyonluk ödülünün de sahibi olacak.

Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasının ardından merak edilen en önemli konular arasında haftalık kazancı ve şampiyonluk ödülü yer aldı.

Peki, Adem Kılıçcı haftalık ne kadar kazandı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Adem Kılıçcı’nın haftalık kazancı ortaya çıktı

Haftalık kazancı 125 bin TL

Survivor'da sık sık gündeme gelen maaş söylentilerine göre Adem Kılıçcı, yarışma boyunca haftalık 125 bin TL kazandı.

24 hafta boyunca yarışmada kalan Adem Kılıçcı'nın bu süreçte yaklaşık 3 milyon TL kazanç elde ettiği öngörülüyor.

Survivor'da büyük ödül kaç TL?

Survivor 2025 şampiyonunun alacağı para ödülü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sezonki ödülün 1 milyon ile 1.5 milyon TL arasında olması bekleniyor.
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