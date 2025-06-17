  • USD: 39,30 - 39,37
  • EURO: 45,43 - 45,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oyuncu Fahriye Evcen'den Londra paylaşımı

Ailesiyle sık sık tatile çıkan Fahriye Evcen bu defa Londra'ya gitti. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ekleme: 17.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Ekranların güzel oyuncularından Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'ya gitti.

"GÜZEL BİR GÜN"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Londra paylaşımlarıyla dikkat çekti. 39 yaşındaki Evcen, paylaşımına "Güzel bir gün" notunu düştü.

Londra sokaklarında bol bol fotoğraf çektiren ve verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, oğullarının fotoğraflarını da paylaştı.

Oyuncu Fahriye Evcen'den Londra paylaşımı

Oyuncu Fahriye Evcen'den Londra paylaşımı

Oyuncu Fahriye Evcen'den Londra paylaşımı


Oyuncu Fahriye Evcen'den Londra paylaşımı


Soruşturma başlatıldı! Sanık İmamoğlu'nun ses ve görüntülerini paylaşmışlardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, İsrail-İran gerilimini görüştü
Temmuz zammı netleşiyor! Memur ve emeklinin maaşları ne kadar olacak?
Rüşvet parasını böyle akladılar! MASAK raporu ortaya koydu
Sivil katliam stratejisi! İran halkı İsrail'in hedefinde
Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması! 'Kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz'
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 55 bin 493'e yükseldi
Rekabet Kurumu acımadı: Teknoloji şirketine 17 milyon lira ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'İran-İsrail' uyarısı: Dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek risk ortamı oluşturur
Hastanede yolsuzluk iddiası! Sağlık Bakanlığı duyurdu: 6 gözaltı
Bakan Yumaklı açıkladı! 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek
Bakan Yerlikaya duyurdu! 75 ilde uyuşturucu operasyonu
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
İsrailli savunma şirketlerine soğuk duş: Siyonist yetkili çılgına döndü! Türkiye’yi hedef aldı
Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor! Tarih belli oldu
Zeyrek'in ardından hüzünlü seçim! Manisa'nın yeni belediye başkanı belli oluyor!
İşgalci İsrail adres göstererek yine sivilleri tehdit etti! Bunun bedelini ödeyecekler
Yeni itirafçılar yolda! İmamoğlu’nun psikolojisi bozulmuş!
Özgür Özel’e darbe! Mehmet Sevigen’den olay sözler: Kemal Bey’in etrafında birlik olundu
Balıkçı Kenan’dan Ekrem İmamoğlu isyanı: Ahtapotun başı İmamoğlu kolları her yere ulaşıyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı

Aromasıyla damak çatlatıyor! Hasat başladı

Yaraya benziyor ama öldürebiliyor! Sinsi tehlike o illerde görülüyor

Yaraya benziyor ama öldürebiliyor! Sinsi tehlike o illerde görülüyor

Bilim insanlarından şaşırtan bulıuş! Havadan içme suyu elde eden cihaz geliştirdi

Bilim insanlarından şaşırtan bulıuş! Havadan içme suyu elde eden cihaz geliştirdi

WhatsApp güncelleniyor! Artık belgeleri tarayıp paylaşabileceksiniz

WhatsApp güncelleniyor! Artık belgeleri tarayıp paylaşabileceksiniz

Microsoft'tan yeni AI hamlesi! Ekranınızı görerek destek sunacak

Microsoft'tan yeni AI hamlesi! Ekranınızı görerek destek sunacak