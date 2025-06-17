Oyuncu Fahriye Evcen'den Londra paylaşımı

Ailesiyle sık sık tatile çıkan Fahriye Evcen bu defa Londra'ya gitti. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ekranların güzel oyuncularından Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'ya gitti."GÜZEL BİR GÜN"Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Londra paylaşımlarıyla dikkat çekti. 39 yaşındaki Evcen, paylaşımına "Güzel bir gün" notunu düştü.Londra sokaklarında bol bol fotoğraf çektiren ve verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, oğullarının fotoğraflarını da paylaştı.