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Manço ailesinin acı günü!

Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Ekleme: 17.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İnci Manço İlbay, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

80 yaşında hayata veda eden İlbay'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Manço Aile Kabristanı'nda ağabeyi Savaş Manço'nun yanına defnedilmesi bekleniyor.

Oğlunu geçen sene kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız iki çocuk annesiydi.

"SEVGİLİ KARDEŞİM"

Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı da sosyal medya hesabından vefat haberini duyurarak, "Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Manço ailesinin acı günü!
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