Pelin Akil kızlarının babası Anıl Altan'ı paylaştı

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016'da nikah masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde beklenilen açıklamayı yapmıştı.Ünlü oyuncu, "Karı-koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz, her zaman bir aradayız." ifadelerini kullanmıştı.Daha sonra sosyal medyada 'Altan' soyadını çıkaran Pelin Akil, ayrıldığı eşi Anıl Altan'ın Babalar Günü'nü kutladı. Pelin Akil, kızları ve Anıl Altan'ın fotoğraflarını peş peşe paylaştı.Akil, paylaşımına "Günün kutlu olsun en iyi baba. Baba-kız dağıttığınız günleri iple çekiyorum." ifadelerini not düştü.