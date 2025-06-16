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Gökhan Özen'in kızları kocaman oldu!

Boşandığı eşi yüzünden zor günler geçiren ünlü şarkıcı Gökhan Özen, kızlarına kavuştu. Ünlü şarkıcı Babalar Günü paylaşımıyla beğeni topladı.

Ekleme: 16.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Gökhan Özen, uzun zamandır Türkiye’den uzakta bir yaşam sürüyordu.

Yıllar önce boşandığı Selen Sevigen ile sorunlar yaşayan Gökhan Özen, o dönemde çocuklarını göremediğini dile getirmişti. Selen Sevigen ise eski eşi Gökhan Özen için hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de baba ile çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

Ünlü şarkıcı, "Çocuklarımı -kanundaki açıkları kötüye kullanarak- benden ayırmış bazı insanlar ve ardından gazetelere yaptırılan haberler vardı; “Uzaklaştırmadan dolayı çocuklarını 3 ay boyunca göremeyecek“ yalanına ne oldu?" demişti.

BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI

Uzun süre kızlarından ayrı kalan ünlü isim, kızlarına kavuştu.

Gökhan Özen, uzun zaman sonra kızları Ada Deren ve Derin Su ile bir paylaşım yaptı. Babalar Günü paylaşımı yapan Özen, kendisine en güzel hediye kızlarının olduğunu söyledi.

Özen'in iki kızının da büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Takipçileri kareye yorum yağdırdı.

Gökhan Özen'in kızları kocaman oldu!

Gökhan Özen'in kızları kocaman oldu!

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