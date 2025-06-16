Aşk dolu pozlar yayınladılar

İlişkilerini ilk günden beri gözlerden uzak yaşayan Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık 2023'te evlilikle taçlandırmışlardı.Güzel oyuncu, 27'nci yaş gününü New York’ta eşi Umut Evirgen ile birlikte kutladı.Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Evirgen, aşk dolu kareleri takipçileriyle paylaştı.Paylaşımlarına kırmızı kalp emojisi ekleyen Umut Evirgen’e, Alina Boz da aynı şekilde karşılık verdi.